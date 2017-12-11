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Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması'nın tartışılmasını istemedi

CHP Lideri, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin namusu olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 15:41..
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Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması'nın tartışılmasını istemedi

kk

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde Lozan Antlaşması'nı gündeme getirmesini eleştirdi.

"Hangi gerekçeyle Lozan'ı tartışmaya açıyorsun?" diye soran Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN NAMUSUDUR O"

"Hangi bilgi birikiminle Lozan'ı tartışmaya açıyorsun? Lozan'ı tartışmaya açmadan önce şu diplomanı bir göster bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin namusudur o namusudur. Benim ülkemin sınırlarını nasıl gider başka ülkede tartışmaya açarsın? Konuşuyorsun iç politika malzemesi yapıyorsun. Ben bunu da anlarım.

Peki sayın Erdoğan'a sormak isterim: Orada neden 18 adadan söz etmedin? İşgal altındaki 18 adadan neden söz etmedin? Lozan Antlaşması'nın 12. ve 15. maddelerinde açıkça ilan edilmiştir. 18 adayı ve 1 kayalığı hiçbir zaman ne Lozan Antlaşması ne de başka bir anlaşma Yunanistan'a vermeyecek."

Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na Lozan tepkisi VİDEO

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