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Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’nün son etabına başladı. Kılıçdaroğlu son 1,5 kilometreyi tek başına yürüyecek.

09.07.2017 - 16:52
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Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu 25 gün önce Ankara Güvenpark’ta başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 3,5 kilometrelik son etabına 16:00’da Dragos’tan çıkarak başladı.

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

2 KM'DEN SONRA MOLA VERECEK

Kemal Kılıçdaroğlu’na 2 kilometrelik bölümde CHP yöneticileri ve bazı partililer eşlik ediyor. 2 kilometrelik yürüyüşün ardından kısa bir mola verilecek. CHP lideri molanın ardından 1,5 kilometrelik son etabı ise yalnız yürüyecek.

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

SON 150 METRE MİTİNG ALANINDA YÜRÜYECEK

Kılıçdaroğlu’nun, yürüyüşün son 150 metresini ise miting alanında kurulan platformda gerçekleştireceği ve toplam 432 kilometrelik Adalet Yürüyüşü’nün bu şekilde sonlanacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

MİTİNG ALANI DOLDU

Adalet mitingi için görevlendirilen 3 bin araçla alana destekçi toplandı. CHP'nin yaptığı bir mitingde ilk kez bu kadar kalabalığa ulaşıldı.

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Alanda güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin “Sayın Kılıçdaroğlu Cuma gününden itibaren ilimize giriş yapmaya başladı. Bugünde akşama doğru mitingleri olacak. Miting ve yürüyüş güzergahı emniyetini sağlamak üzere 15 bin polisimizi görevlendirdik. Burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye aldık.

İnşallah en güzel şekilde bir miting yapılır gerçekleşir. Kazasız belasız milletimizin de katılanların da memnun olduğu bir faaliyet olarak sona erer" dedi.

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

KILIÇDAROĞLU'NU BEKLEME KONSERİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gelene kadar Onur Akın "Bekle bizi İstanbul" şarkısıyla konsere başladı.

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına doğru yola çıktı

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