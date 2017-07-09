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Kılıçdaroğlu Maltepe'de konuşuyor: Yürüyüşümüz bitmedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 450 kilometrelik Ankara-İstanbul yürüyüşünü Maltepe mitingiyle noktalıyor.

09.07.2017 - 18:09
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Kılıçdaroğlu Maltepe'de konuşuyor: Yürüyüşümüz bitmedi

Kılıçdaroğlu Maltepe'deki mitingde konuşuyor.

Kılıçdaroğlu Maltepe'de konuşuyor: Yürüyüşümüz bitmedi

BU YÜRÜYÜŞ İLK ADIMIMIZDIR

"Aziz vatandaşlarım, benimle birlikte 450 km’yi kat eden sevgili arkadaşlarım. Sevgili adalet arayışcıları. Maltepe meydanından bütün Türkiye’ye gönül dolusu muhabbetler gönderiyoruz. 15 Haziran 2017’de sabah saatlerinde Ankara Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü Maltepe’de noktaladık ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır.

TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

Herkes şunu Kılıçdaroğlu Maltepe'de konuşuyor: Yürüyüşümüz bitmediçok iyi bilsin 9 Temmuz yeni bir adımdır. 9 Temmuz yeni bir iklimdir. 9 yeni bir tarihtir. 9 Temmuz yeni bir doğuştur. Ankara’da yürüyüşe başladığımda bir grup yurttaşımızla birlikte ilk gün 21 km’yi 10 dakikalık arayla bitirdik. Yol boyunca bizi yüreklendiren, bize destek veren yerlere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Yol boyunca yürürken araç kullanıcıları bazen kornayla bazen elleriyle bizi yüreklendirdiler. Onlara da buradan şükranlarımı gönderiyorum.

VEYSEL AMCA DA BURADA

Bize sofrasını açan, ayranını ikram eden, çayını ikram eden, yemek gönderen, topladığı kır çiçeklerini sevgiyle bize veren, hayır dualarım sizinledir diye annelere, babalara, dedelere şükran borçluyum. Buradan onlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Yol boyunca büyük bir kısmını birlikte yürüdüğümüz Harp Okulu’ndayken tutuklanan oğlu için yürüyen Veysel Amca’ya da teşekkürlerimi gönderiyorum.

Kılıçdaroğlu Maltepe'de konuşuyor: Yürüyüşümüz bitmedi

KEMAL KILIÇDAROĞLU HERKESE SAYGILIDIR

Ve tabii ki yolda gelirken bizi protesto eden sevgili vatandaşlarımız da vardır. Kemal Kılıçdaroğlu herkese saygılıdır. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu ülkeye birinci sınıf demokrasini getireceğiz. Herkes düşüncesini ifade edebilecek. Bir teşekkürüm de güvenlik güçlerimize. Ankara’dan İstanbul’a kadar polisinden jandarmasına bütün güvenlik güçleri bizim burada sağlıklı olarak toplanmamız için çaba harcadılar. Hiçkimse unutmasın biz yürürken taşkınlık yapacağımızı düşünüyorlardı. Vurup kıracağımızı düşünüyorlardı. Dünyanın en barışçıl eylemini yaptık."

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