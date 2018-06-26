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Kılıçdaroğlu: Meclis'i çok çeşitli hale getirdik

Seçim yenilgisinin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, kendi seçmeninin HDP'ye oy vermesiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 14:57..
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Kılıçdaroğlu: Meclis'i çok çeşitli hale getirdik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran gecesi AK Parti karşısında tarihi bir yenilgi daha aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının belli olmasından ancak 2 gün sonra açıklama yapabildi.

"BÜTÜN RENKLERİ MECLİS'E TAŞIMAYI BAŞARDIK"

CHP lideri alınan sonuçları yenilgi olarak kabul etmedi. Aksine AK Parti'nin seçimi kaybettiğini iddia etti. Bununla birlikte açıklaması sırasında "İktidarın istediği iki partili bir Meclis'ti, şimdi bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardık. Bu bizim demokrasiye olan bağlılığımızı gösterir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Meclis'i çok çeşitli hale getirdik VİDEO

CHP LİDERİ MEMNUN

Bu itiraf CHP seçmeninin HDP'ye ve ayrıca Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne verdiği desteği işaret ediyor. İşin ilginç olan yanı ise CHP Genel Başkanı'nın bu durumdan memnuniyetini dile getirmesi. Verilen destek yüzünden CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısının daha yüksek olmasının önüne geçildi.

MUHARREM İNCE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konuyla ilgili Muharrem İnce daha önce 'CHP'den başka partilere oy gidecek' yorumlarına "Biz hayır kurumumuyuz" tepkisini göstermişti.

Kılıçdaroğlu: Meclis'i çok çeşitli hale getirdik

MİLLET İTTİFAKI'NA DEMOKRASİ ÖVGÜSÜ

Kılııçdaroğlu ayrıca açıklamasında, "Millet İttifakı tarihimizin en önemli demokratik kurumlarından biri olacaktır. Anadolu'yu barıştırdık, Millet İttifakını kurduk. Her türlü baskı ve şantaja rağmen sandık güvenliğini sağlamak bizim namus borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

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