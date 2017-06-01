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Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, JW Marriott Hotel'de eski milletvekili Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulundu.

01.06.2017 - 23:45
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Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yaptı

Yaklaşık 1,5 saat süren yemeğe, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan ve Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok da katıldı.

Kılıçdaroğlu, yemeğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akşener ve arkadaşlarıyla güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İNŞALLAH TERÖR BİTER, TÜRKİYE HUZURA KAVUŞUR"

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimiz var. Türkiye kan ağlıyor. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ilettik, medyanın önünde de iletmiş olalım. Teröre karşı bütün siyasal partilerin açık ve net tavır alması gerektiğini defalarca ifade ettim. Terörden çok çektik, çok canlar yandı. Gazilerimiz var, şehitlerimiz var. İnşallah bu terör biter, dolayısıyla Türkiye huzura kavuşmuş olur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yaptı

"HAYIRIN KAZANDIĞINIZI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına değinerek, şunları kaydetti:
"Bir referandum süreci yaşadık. Bu sürecin sonunda 'hayır'ın kazandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Demokrasiye olan ihtiyacımızı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Düşünce özgürlüğü, düşüncelerimizi açıkça ifade etmek. Gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'yi kabul etmemek gibi bir düşüncemiz var. Bunu hemen her ortamda, her yerde ifade ettik. Dolayısıyla sayın Bakan ve arkadaşlarıyla 'demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz, demokrasi konusunda hangi adımları atabiliriz' diye bir düşünce jimnastiği yaptık."

Kılıçdaroğlu'na daveti için teşekkür eden Akşener, dün şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, millete ve kederli ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yaptı

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