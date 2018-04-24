Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasıyla birlikte siyaset gündemi hareketlendi.
AK Parti ve MHP, Cumhur ittifakıyla 24 Haziran'daki seçime hazırlanırken, CHP'de ittifak arayışları sürüyor.
CHP-İYİ PARTİ İŞ BİRLİĞİ
İttifak için İyi Parti'ye yanaşan Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz günlerde 15 milletvekilini Meclis'te grup oluşturabilmesi için İyi Parti'ye transfer etmişti.
Yarın ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener'le yarın saat 13.00'te bir araya gelecek.