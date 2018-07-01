Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

24 Haziran seçimleri öncesi İYİ Parti parlamentoda olabilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kendi milletvekillerini zorla transfer etmişti. İkame edilen 15 vekil ağlayarak gitmişti.

Bu skandal hafızalardan silinmeden Kılıçdaroğlu'ndan benzer bir olay için yine skandal bir açıklama geldi. Meclis'te 301 milletvekilini bulamayan AK Parti'nin diğer partilerden milletvekillerini transfer edebileceği dedikoduları kulislerde dolaşıyordu.

"MİLLETVEKİLİ TRANSFERLERİ DEMOKRASİNİN YÜZ KARASIDIR"

Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın MHP’ye muhtaç olmamak için parlamentoda yeni bir hamle yapar mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Milletvekili transferleri demokrasinin yüz karasıdır. Seçilen kişinin seçildiği partiyi bırakıp başka bir partiden milletvekili olması oy aldığı vatandaşlara ihanettir."

'DEMOKRASİ İÇİN' MİLLETVEKİLİ TRANSFER ETMİŞLERDİ

Oysa aynı Kılıçdaroğlu ve CHP'li üst düzey isimler, İyi Parti'ye zorla milletvekili transfer ederken demokrasi için yaptıklarını söylüyorlardı. Kılıçdaroğlu, yine kendi söylediklerini çiğnemiş oldu.