Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin performasından memnun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday gösterilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin başarılı bir çizgi izlediğini söyledi.

MUHARREM İNCE'NİN PERFORMANSI

Hande Fırat'ın sorularını yanıtlaya CHP Lideri, İnce'nin performansıyla ilgili, "Gayet güzel buluyorum, gayet iyi buluyorum. Başarılı bir çizgi izliyor, inşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

ORTAK MİTİNG

Kurulan ittifak içerisindeki liderlerin ortak miting yapacağı iddialarına da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "O konuda 4 liderin bir araya geleceği miting hiç konuşulmadı gündeme de gelmedi. Ama önümüzdeki süreç içinde gündeme gelir mi bilmiyorum." dedi.

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce VİDEO



ANKETLER TERSİNİ SÖYLÜYOR

Gezici Araştırma tarafından yapılan ankette, Meral Akşener'in Muharrem İnce'yi geride bıraktığı görülmüştü.

Akşener yüzde 25 oranına yükselirken İnce yüzde 19 seviyesinde kalmıştı.