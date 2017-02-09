Kılıçdaroğlu muhtarlara duygusal mektup gönderecek

Partisinin MYK toplantısına başkanlık eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına FETÖ ve PKK’nın da, “hayır” cephesinde yer aldığı iddiasından hareketle CHP ile bazı terör örgütlerini yan yana göstermek isteyen Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet cephesinin açıklamalarına yanıt vermemeleri talimatı verdiği öğrenildi.

MUHTARLARA DUYGUSAL MEKTUP

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre, yaklaşık 3 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’deki tüm köy ve mahalle muhtarlarına mektup yazacağı belirtildi.

50 bini aşkın muhtara iletilecek mektupta, referandumda neden “hayır” oyu kullanılması gerektiğini anlatacak duygusal bir içeriğin kullanılacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun referandum sürecinde yörükler ve göçmenlerle de ayrı ayrı buluşacağını belirttiği öğrenildi.

LOGOSUZ KAMPANYA

CHP’nin partiye ait arabalarında parti logolarının ve altı ok simgelerinin sökülmesi kararı da alındı. Toplantıda, “kurumsal olmayan” ve “logosuz” bir kampanyanın yürütülmesi benimsendi.

"DİLİMİZİ SADELEŞTİRELİM"

Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Varlık Fonu’na yeni aktarımlar yapılmasına yönelik eleştirilerini sıraladığı, konunun gündemden düşürülmemesini talep ettiği, “Ancak dilimizi biraz daha sadeleştirelim” ifadesini kullandığı belirtildi.