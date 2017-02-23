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Kılıçdaroğlu kundakçı AK Partili diyor ama...

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni ateşe veren kişi alkollü olduğunu ve Esma Hatun'a laf söylediği için yaktığını söylüyor.

23.02.2017 - 15:38
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Kılıçdaroğlu kundakçı AK Partili diyor ama...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlugündeme ilişkin DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. 'Hayır' oyu kullanacaklara karşı baskıların başlatıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin yakılmasına da değindi.

Kılıçdaroğlu Sanat Merkezinin yakılmasıyla ilgili AK Parti'yi suçladığı sırada kundakçı "Esma Hatun'a hakaret ettiği için yaktım" dedi.

"HÜKÜMET YANDAŞLARI HAYIR'CILARIN İŞYERLERİNİ YAKIYORLAR"

Kılıçdaroğlu konuşmasında "iktidar kanadı ve yandaşlarının hayır oyu kullanacaklara karşı baskı kurup hapse attığını, bazen iş yerlerini yaktığını, bunların doğru olmadığını" ifade ederek "bunların hayır oylarını arttıracağını" söyledi.

Kılıçdaroğlu: Hayır oyu vereceklere baskı kuruyorlar VİDEO

Kılıçdaroğlu kundakçı AK Partili diyor ama...

KILIÇDAROĞLU KONUŞURKEN ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak Kılıçdaroğlu bu konuşmaları yaptığı sırada Müjdat Gezen Sanat Merkezini yakan kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandı ve zanlı M.A.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

M.A.AA.İfadesinde, bir televizyon kanalındaki programda Müjdat Gezen'in, Osmanlı padişahlarından Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu hakkında söylediği sözlere sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

"ESMA HATUN'A LAF SÖYLEDİĞİ İÇİN YAKTIM"

Şüpheli sevk edilirken gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine "Abdülhamid Han'ın torunu Esma Hatun'a laf söylediği için" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu kundakçı AK Partili diyor ama...

Kılıçdaroğlu kundakçı AK Partili diyor ama...

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