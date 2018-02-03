Kılıçdaroğlu: Mükerrer imza, İnce için sayılsın

Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan Muharrem İnce'nin adaylığı için mükkerrer imza kullanıldığı ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU DEVREYE GİRDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylığında mükerrer imza iddiasının gündeme gelmesinin ardından devreye girdi.

Kılıçdaroğlu'nun Divan'a "İnce aday olsun" diye talimat göndermesinin üzerine sorun çözüldü.

İNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, divana ilettiği dilekçede, divan tarafından tespit edilen 48 imzanın Muharrem İnce'nin hanesine yazılmasını istedi.

Bu duruma tepki gösteren Muharrem İnce söz istedi. Kürsüye çıkarak konuşma yapan İnce "Bana oy verenlere baskı yapıp o oyları mükerrer hale getireceksiniz, sonra o oyları bana yazacaksınız. Ben lütuf istemiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

İnce "Mükerrer oy istemiyorum, delegenin özgür iradesini istiyorum" dedi.