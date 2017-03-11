CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Karadeniz dernek, federasyon ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada 'rejim değişikliği' eleştirisini yinelediği anayasa değişikliği teklifi getirilmesi öngörülen sistemin "dünyada örneğinin olmadığını" savunarak "141 yıllık parlamento geleniğimiz var, niye bundan vazgeçiyorlar. Biz Osmanlı ile gurur duyuyoruz" dedi.

19 MADDE OLSAYDI, İDAMI DA KOYSAYDANIZ

Kılıçdaroğlu idam tartışmalarına da değinerek, "İdam anayasa değişikliğinde yok ama meydanlarda söyleniyor. Milleti kandırmak için... Siyaset bu kadar düzeysiz bir hale gelebiliyor. Getirdiğiniz 18 madde, 19. maddeye koysadın o zaman, o da çıkardı. MHP istemiyor mu, Adalet ve Kalkınma Partisi, o da istiyor. Niye koymadınız, elinizden tutan mı vardı? Millete yalan söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu neden idamın da oylanmadığını sorguladı VİDEO