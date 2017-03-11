taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7305
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Kılıçdaroğlu neden idamın da oylanmadığını sorguladı

Karadenizlilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Getirdiğiniz 18 madde, 19. maddeye koysadınız o zaman, o da çıkardı" dedi.

11.03.2017 - 12:21
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu neden idamın da oylanmadığını sorguladı

kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Karadeniz dernek, federasyon ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada 'rejim değişikliği' eleştirisini yinelediği anayasa değişikliği teklifi getirilmesi öngörülen sistemin "dünyada örneğinin olmadığını" savunarak "141 yıllık parlamento geleniğimiz var, niye bundan vazgeçiyorlar. Biz Osmanlı ile gurur duyuyoruz" dedi.

19 MADDE OLSAYDI, İDAMI DA KOYSAYDANIZ

Kılıçdaroğlu idam tartışmalarına da değinerek, "İdam anayasa değişikliğinde yok ama meydanlarda söyleniyor. Milleti kandırmak için... Siyaset bu kadar düzeysiz bir hale gelebiliyor. Getirdiğiniz 18 madde, 19. maddeye koysadın o zaman, o da çıkardı. MHP istemiyor mu, Adalet ve Kalkınma Partisi, o da istiyor. Niye koymadınız, elinizden tutan mı vardı? Millete yalan söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu neden idamın da oylanmadığını sorguladı VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

111
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

325
Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

249
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

180
Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

50
Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

130
Beyaz Saray'da yanıtsız Rakka sorusu

Beyaz Saray'da yanıtsız Rakka sorusu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM