Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarına Bursa'da devam etti.

Katıldığı etkinliklerde vatandaşlara referandum konusunda uyarılarda bulunan CHP Lİderi, referandumda 'hayır' oyu istedi.

ŞAHİT OLDU, EVET DEDİ

Kılıçdaroğlu, daha sonra Nilüfer ilçesindeki bir nikah dairesinde Arzu Esendemirci ve Cevdet Atalay çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını geline verdi, ardından nikah dairesinin toplantı salonunda Karadeniz dernekleri üyeleriyle buluştu.