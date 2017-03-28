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Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

16 Nisan çalışmaları için Bursa'da bulunan CHP Lideri, 'hayır' çalışmalarından sonra nikah masasına oturdu 'evet' dedi.

28.03.2017 - 08:37
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarına Bursa'da devam etti.

Katıldığı etkinliklerde vatandaşlara referandum konusunda uyarılarda bulunan CHP Lİderi, referandumda 'hayır' oyu istedi.

ŞAHİT OLDU, EVET DEDİ

Kılıçdaroğlu, daha sonra Nilüfer ilçesindeki bir nikah dairesinde Arzu Esendemirci ve Cevdet Atalay çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını geline verdi, ardından nikah dairesinin toplantı salonunda Karadeniz dernekleri üyeleriyle buluştu.

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

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