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Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hülya Arslan'ın nikah şahitliğini yaptı. Anne olması temennisinde bulundu.

14.05.2017 - 14:20
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Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Saat 13:00'de Kadıköy Belediyesi Nikah Sarayı'na gelen Kılıçdaroğlu, doğrudan nikahın kıyılacağı salona geçti. Kadıköy Belediye Başkanı Bozkurt Nuhoğlu'nun kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Oğuz Kaan Salıcı da nikah şahitliği yaptı.

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

BİR AN ÖNCE ANNE OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Sercan Vargün ile dünya evine giren Hülya Arslan'ın duygulandığı anlar da kameralara yansıdı. Genç çifte mutluluklar dileyen Kılıçdaroğlu evlilik cüzdanını Hülya Arslan'a teslim etti. Bugünün anneler günü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Hülya Arslan'ın biran önce anne olması temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu VİDEO

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

GELİNE BİLEZİK TAKTI

Hülya Arslan'a bilezik takan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nikahın kıyıldığı Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu'ndaki diğer düğünlere de uğrayarak genç çiftlere mutluluk diledi. Kılıçdaroğlu, Marmaris'de dün yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren İzmirli annelerin cenaze törenlerine katılmak için İzmir'e hareket etti.

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

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