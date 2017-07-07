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Kılıçdaroğlu: Öfkem geçmedi

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Adalet Yürüyüşü başlatan Kılıçdaroğlu, öfkesinin geçmediğini söyledi.

07.07.2017 - 22:32
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Kılıçdaroğlu: Öfkem geçmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" İstanbul'a ulaştı.

Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Halktan büyük destek gördük. Tüm yurttaşlara teşekkür borçluyum. Kaldığım karavan mütevazı bir karavan. Yediğimiz yemekler, içtiğimiz su belli. Sabah erken kalkıyorum, kahvaltımı yapıp yürüyorum. Yatacak yer olmasının dışında bir faydasını görmedim. Ayaklarıma çok şey borçluyum, herhangi bir sorun çıkarmadı bana. İki doktor arkadaşım var bana yardımcı olan. Bu yürüyüşü daha önce hiç düşünmemiştim. Sonuçta biz  bu yürüyüşü gerçekleştirildi.

"YARGIYA GÜVENİM TÜMDEN SARSILDI"

Enis Berberoğlu'na öfkem geçmedi. Yargıya güvenim tümden sarsıldı. Elbette düzgün, hukuka inanan vicdanına göre karar veren savcılarımız tabii ki var. Ama belli yerlere belli kişiler yerleştiriliyor. Bir muhalif yargılanıyorsa ne kadar ağır ceza verirsem hükümetin gözüne girerim diye düşünüyorlar.

"CASUSLUK DEĞİL BU"

Enis bey ne yaptı? Elde belge var mı yok? Alıyorsunuz ömür boyu hapse mahkûm ediyorsunuz. Sonra 25 yıl hapse çeviriyorsunuz. Belge olmadan olur mu? Zaten bilinen olaylar. Casusluk değil bu.

Adalet mekanizmasına duyulan güven geçmişte de tartışma konusu olurdu. Balyoz, Ergenekon davalarında sahte belgeler üretildi. Şimdi o davaların savcıları hâkimleri hapiste. Bugünküler de unutmasın onlar da kendilerini birgün Silivri'de bulabilirler. Biz onlar için de adalet diyeceğiz.

"BERBEROĞLU BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLADIR"

Enis Berberoğlu olayı bardağı taşıran son damladır. Bakın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de farklı bir atmosfer oluştu. Bütün partiler darbeye karşı, sivil toplum örgütleri darbeye karşı.

"ERDOĞAN BENİ TEBRİK ETTİ NE DEĞİŞTİ"

Yenikapı'ya gittik, neyin yapılması gerektiğini açıkladık. Erdoğan beni tebrik etti, ne değişti? OHAL'den sonra her şey değişti. Eğer siz terörle mücadele edeceksiniz yasaları beraber yapalım, buna karşı çıktılar. Peki ne değişti 5 gün içinde? 20 Temmuz'a nasıl geldik? 20 Temmuz'da dendi ki "Ben ülkeyi OHAL'le yöneteceğim." Biz buna karşı çıktık.

OHAL'den sonra akademisyenler üniversitelerden atıldı, gazeteciler tutuklandı, kamudan binlerce ihraç oldu, milletvekilleri tutuklandı.
Noldu, binin üzerinde üniversite hocası kapının önüne konuldu. Hapisteki gazeteci sayısı 150'yi geçti. Onun üzerinde milletvekilleri tutuklandı. Enis Berberoğlu olayı bardağı taşıran son damlaydı.

Hapisteki gazeteciler için, tutuklanan gazeteciler için, tutuklanan milletvekilleri için adalet istiyoruz."

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