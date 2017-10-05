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Kılıçdaroğlu oğlunun yemin töreni için Sivas'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarınki yemin törenine katılmak üzere kente geldi.

05.10.2017 - 23:01
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Kılıçdaroğlu, Sivas'ta 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda 368'inci kısa dönem er olarak askerliğini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Sivas'a geldi.

Kılıçdaroğlu oğlunun yemin töreni için Sivas'ta

SİVAS'TA PARTİLİLERCE KARŞILANDI

Beraberinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan'la birlikte Sivas'a gelen Kılıçdaroğlu, partisinin il teşkilatı tarafından kent girişindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde karşılandı.

Kılıçdaroğlu oğlunun yemin töreni için Sivas'ta

Aracından inen Kılıçdaroğlu, karşılamaya gelen Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve diğer partililerle tek tek tokalaştı.

Kılıçdaroğlu oğlunun yemin töreni için Sivas'ta

Kılıçdaroğlu ailesi konaklamak üzere Polisevi'ne geçti. Burada İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu istirahate çekildi.

Yemin töreni yarın sabah 10.00'da düzenlenecek.

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