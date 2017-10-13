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Kılıçdaroğlu onu istiyor: Mansur Yavaş adaylık için hazır

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak konuşulmaya başlanan Mansur Yavaş, "her türlü göreve hazırız" dedi.

13.10.2017 - 12:45
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Kılıçdaroğlu onu istiyor: Mansur Yavaş adaylık için hazır

KILIÇDAROĞLU MANSUR YAVAŞ'LA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş’la görüştüğünü, "Ankara'da, siyasette önemli bir figür. Onunla arada bir konuşuyorum. Bizim kesimde de sevilen bir isim. Adayımız zamanı gelince açıklanacak." sözleriyle belirtti.

Kılıçdaroğlu onu istiyor: Mansur Yavaş adaylık için hazır

MELİH GÖKÇEK'E KAYBETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından, 2014 seçimlerinde Melih Gökçek'e kaybeden Mansur Yavaş, yeniden CHP'nin Ankara adayı olarak konuşulmaya başlandı.

"HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIZ"

Hürriyet'ten Deniz Gürel'e konuşan Yavaş, "Bu konuda konuşmak için çok erken diye düşünüyorum ama vatandaş olarak Ankara ve ülkemiz için her türlü göreve hazırız." dedi.

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