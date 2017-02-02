Kılıçdaroğlu örgütüne referandum talimatı verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlı sistemi anayasa değişikliği teklifinin referandumdan geçmemesi için hazırlık yapıyor.

Partisinin örgütlerinde sıkı bir çalışma yapılmasını isteyen CHP Lideri, 24 maddelik talimatname belirledi.

TALİMATI ANKARA'DA VERECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, talimatlarını 5 Şubat Pazar günü Ankara’da yapılacak il ve ilçe başkanları toplantısında bire bir örgüte iletecek.

Kılıçdaroğlu'nun referandum talimatnamesinin bir kısmı şöyle

* Kazanacağınıza inanın, inandığınızı muhataplarınıza gösterin, hissettirin.

* Parti tabanına yönelik kampanya yapmayın. Kampanyayı parti tabanıyla birlikte yapın.

* Çalışma sırasında özellikle merkez sağ, milliyetçi, liberal, mütedeyyin, dini hassasiyeti olan vatandaşlara hitap edin.

* MHP ve AK Partili eski siyasetçilere Türkiye’nin gidişatı hakkındaki endişelerinizi samimi olarak anlatın ve sorumluluklarını hatırlatın.

* Vatandaşlarla bire bir görüşün ve özellikle kanaat önderleriyle samimi temas kurun.

* Milliyetçi, muhafazakar kesime başkanlık rejiminin bölünme getireceğini bire bir anlatın.”

Kılıçdaroğlu, örgütten anayasa değişikliğinin ne getireceğini ise vatandaşlara şu şekilde anlatmalarını isteyecek:

* Bu anayasa değişikliği ile camiye, kışlaya ve adliyeye siyaset girecek.

* Bu anayasa değişikliği kabul edilirse bir partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini doğrudan atayabilecek.

* Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkacak, ‘550 milletvekili neyizine yetmiyor da 600’e çıkartıyorsunuz?’ sorusunu mutlaka sorun.

* Cumhurbaşkanlığı demokratik parlamenter rejimde devletin sigortasıdır. Çünkü mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanı tarafsız ve devletin uyumlu çalışmasından sorumludur.

* Anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin de genel başkanı olacak, böylece devletin uyumlu çalışması sona erecek. Devletin yapısında sigorta rolü oynayan kişi kalmayacak.”