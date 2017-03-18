Referandum kampanyası kapsamında Yenimahalle'de partililerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"BİZ BU CUMHURİYETİ HANGİ BEDELLER ÖDEYEREK KURDUK"

"Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi… Biz bu Cumhuriyeti hangi bedeller ödeyerek kurduk. Bizim bir logomuz var bir kız çocuğu “Geleceğim İçin Hayır” diyor. Bu kız çocuğu diyor ki bana çocuklara bayramı bu Meclis verdi. Tek adam yönetimi hiçbir zaman olmadı. Erzurum Kongresi tek adam yönetimi var mıydı? Hayır. Her gruptan insanlar Türkiye’yi aydınlığa nasıl çıkarırızı düşündü. Bir kişi düşünmedi. Sivas Kongresi… Çok fazla insan bir araya geldi. Manga tartışması vardı. Türkiye’yi mangalar mı yönetsin. Türkiye bağımsız olmasın dediler… Manda reddedilmiştir.

"ATATÜRK 'MİLLETİN KADERİNİ MİLLETİN AZMİ KURTARACAKTIR' DEDİ"

Amasya’da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları oturuyor konuşuyor 'Milletin kaderini milletin azim va kararlılığı kurtaracaktır' denildi.

Kılıçdaroğlu: Osmanlı'da millet kavramı yoktu VİDEO

"OSMANLI'DA MİLLET KAVRAMI YOKTU"

Çünkü Osmanlı’da millet kavramı yoktu. Demokrasi için ağır bedeller ödedik. Artık demokrasimize sahip çıkmak zorundayız"