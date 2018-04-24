taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.175
USD
4,0829
EURO
4,9901
ALTIN
174,29
PETR
74,9800

Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya hakaretini savundu

CHP lideri grup toplantısında Osmanlı'ya hakaretini tekrar edip "Tarih bilmiyorsunuz." dedi

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 14:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya hakaretini savundu

2

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında geçtiğimiz günlerde Osmanlı hakkında "Türkmenlere zulmetti." diyerek hakaret ettiği için aldığı eleştirilere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında "Mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı'ya iftira attığı" sözleri üzerine konuşan CHP Lideri, "Sen tarih bilmiyorsan ne yapayım." dedi.

"O ÇADIRLAR ZALİME KARŞIDIR"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Yörüklerin çalıştayına katıldım. Hepsi haklarını helal etsinler. Yörük Türkmenlerle olmak benim için onur ve gururdur. Yörük Türkmenler sadece Anadolu ve Trakyadan gelmediler. Kuzey Irak'tan da, Kıbrıs'tan da geldiler. O çadırlarda türküler söylenir, ağıtlar yakılır. Küçüklere masallar, hikayeler anlatılır. O çadırlar zalime karşıdır, zulme direnirler. O çadırlar Kuvayı Milliyecilerin çadırlarıdır.

"YÖRÜKLERE ZULÜM YAPILMIŞ"

Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ne yapayım? Dadaloğlu şiirini bana söylemiyor herhalde.

Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya hakaretini savundu VİDEO

"PADİŞAH ZULÜM ETMESE..."

Bolu Beyi zulüm etmese Köroğlu çıkar mıydı? Padişah zulüm etmese Dadaloğlu çıkar mıydı? Sen tarih bilmiyorsan ben ne yapıyım? Kılıçdaroğlu olarak ben de her türlü zulme karşı çıkacağım. Yörük çadırında duman tütüyorsa mesele bitmiştir diyor Gazi Mustafa Kemal. Biz Musa'yı baş tacı yaparız, onlar Firavunu baş tacı ederler."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Abdullah Gül aday olacak iddiası Erdoğan'a soruldu
Seçimler öncesi her şeyi kendilerine göre belirleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi
Kılıçdaroğlu Osmanlı devletinin Türmenlere zulmettiğini söylemiş bu sözlerinin ardından tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mezhepçi saplantıları olduğunu söyledi.
Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü
Muhalefetin ortak adayı Abdullah Gül olur mu sorusuna kulislerde yanıt arandığı günlerde Gül ve Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bir araya geldi. Gül'ün çevresinden "Olağan bir görüşme." yorumu yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

509
Samsat'ta deprem paniği

Samsat'ta deprem paniği

131
SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

338
Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

281
Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

120
Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

265
Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor

Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM