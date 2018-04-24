CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında geçtiğimiz günlerde Osmanlı hakkında "Türkmenlere zulmetti." diyerek hakaret ettiği için aldığı eleştirilere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında "Mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı'ya iftira attığı" sözleri üzerine konuşan CHP Lideri, "Sen tarih bilmiyorsan ne yapayım." dedi.

"O ÇADIRLAR ZALİME KARŞIDIR"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Yörüklerin çalıştayına katıldım. Hepsi haklarını helal etsinler. Yörük Türkmenlerle olmak benim için onur ve gururdur. Yörük Türkmenler sadece Anadolu ve Trakyadan gelmediler. Kuzey Irak'tan da, Kıbrıs'tan da geldiler. O çadırlarda türküler söylenir, ağıtlar yakılır. Küçüklere masallar, hikayeler anlatılır. O çadırlar zalime karşıdır, zulme direnirler. O çadırlar Kuvayı Milliyecilerin çadırlarıdır.

"YÖRÜKLERE ZULÜM YAPILMIŞ"

Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ne yapayım? Dadaloğlu şiirini bana söylemiyor herhalde.

Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya hakaretini savundu VİDEO

"PADİŞAH ZULÜM ETMESE..."

Bolu Beyi zulüm etmese Köroğlu çıkar mıydı? Padişah zulüm etmese Dadaloğlu çıkar mıydı? Sen tarih bilmiyorsan ben ne yapıyım? Kılıçdaroğlu olarak ben de her türlü zulme karşı çıkacağım. Yörük çadırında duman tütüyorsa mesele bitmiştir diyor Gazi Mustafa Kemal. Biz Musa'yı baş tacı yaparız, onlar Firavunu baş tacı ederler."