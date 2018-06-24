taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara'da kullandı. Kameraların önüne geçip 'sandık memurlarına baskı yapılıyor' iddiasında bulundu.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 11:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Arjantin İlkokulu'nda oy veren Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bölgelerde kamu görevlilerine baskı yapıldığını iddia etti:

"DOĞU, GÜNEYDOĞU'DAN GELEN ŞİKAYETLER VAR"

"Buradan bütün kamu görevlilerine açıkça çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin memurusunuz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Bu konuda gelen şikayetler var. Özellikle Doğu, Güneydoğu'dan gelen şikayetler var. O nedenle bütün kamu görevlilerin dikkatini çekmek zorundayım."

Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı ViDEO

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

137
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

305
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

103
Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

197
Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

82
FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

13
ABD'nin devasa uçak mezarlığı

ABD'nin devasa uçak mezarlığı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM