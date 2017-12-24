Kılıçdaroğlu, politika değişikliğinin sinyalini verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde partililerine seslendi.

Kılıçdaroğlu burada 2019 seçimlerine yönelik mesajlar verdiği sırada, seçim politikalarında değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi:

"2019'DA SAĞ SOL YOK"

"2019'da sağ sol yok, demokrasiden yana olmak var. Asla ve asla yorulmayacağız. Yorgunluk bizim kitabımızda yoktur. Her saat çalışacağız. Her alanda çalışacağız."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

KHK ELEŞTİRİSİ

"Bu sabah yayımlanan KHK ile Danıtay'a 16, Yargıtay'a 100 yeni hakim tayin ediyorlar. Geçmişte FETÖ uygulamasının yargıya nasıl darbe vurduğunun hepimiz tanığıyız. Yargıtay'a yeni üye seçilecekse liyakata dayalı seçime asla ses çıkarmayız. Fakat falan partiden, falan tarikatan deyip yargıç kimliğini devre dışı bırakıp militan hakim tayin ederseniz öncelikle onun karşısına biz çıkacağız. Çay toplamaya gidenlerin yaygıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Liyakatı esas alan seçime ses çıkarmayız.

"EGE'DEKİ ADALARI GERİ ALACAĞIZ"

Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap veriyor 'gel de al' diyor. Dün söyledim, yine söyleyeyim, 2019'da geleceğiz, 18 adayı da o kayalığı da senin elinden alacağız. Rahmetli Ecevit nasıl Kıbrıs'a gittiyse aldıysa, aynı şekilde geleceğiz, alacağız.

"SUSMAMIN BEDELİ ÖLÜMDÜR"

Kılıçdaroğlu dikkatli ol senin üstüne geliriz diye tehdit ediyorlar. Eğer susacaksam susmamın bedeli bellidir, ölümdür. Ölürüz ve susarız ama düşüncelerimiz yaşar. Biz yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız. 80 milyonun hakkını sonuna kadar savunacağız. Bizim yaptığımız savunma 80 milyonun hakkını savunmaktır."