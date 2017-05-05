Kılıçdaroğlu: Referandum bize yalnız olmadığımızı gösterdi

"İkiyüzlü bir hukukun" ortaya çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Düşünün cumhurbaşkanı seçiyorsunuz, tarafsız olması lazım ama taraflı, bir partinin genel başkanı olacak. Aynı cumhurbaşkanı, Anayasa'nın 103. maddesine göre 'Ben tarafsız davranacağım. Tarafsızlığım üzerine namusum ve şerefim üzerine büyük Türk milleti önünde, tarihin huzurunda yemin ediyorum.' diyecek. Tam bir ikiyüzlülük. Nerede? Anayasa'da. Bir ülkenin anayasası ikiyüzlü olabilir mi? Maalesef ikiyüzlü. Ahlaki kuralların yerlerde süründüğü bir süreçte ahlakı kuralsızlığı anayasaya getirdik koyduk. Bunun demokrasiyle ne ilgisi var? Hangi demokrasiden söz ediyoruz?" dedi.

"ANAYASA'NIN MEŞRULUĞU TARTIŞILABİLİR"

Kılıçdaroğlu, bir yasanın yürüklükte olmasıyla meşru olmasının farklı olduğunu belirterek, "Bir yasa yürürlükte olabilir ama meşruluğu tartışılabilir. 1982 Anayasası yüzde 90'ın üzerinde kabul gördü ama bütün siyasal partiler 1982'den bu yana bu anayasanın meşruluğunu tartıştılar. Yapılan bu değişiklikler yürürlüktedir ama meşru değildir, siyasal, hukuki, ahlaki açıdan meşru değildir. Göreceksiniz uzun süre bu tartışılacaktır, değişinceye kadar." şeklinde konuştu.

"BU REFERANDUM BİZE YALNIZ OLMADIĞIMIZI GÖSTERDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu referandum bize yalnız olmadığımızı gösterdi. Değişik renklerde, değişik seslerde onbinlerin demokrasi paydasında buluştuğunu gösterdi, ülkücüsünden tutun sosyalistine kadar, milliyetçisinden tutun mütedeyyinine kadar, liberalinden tutun komünistine kadar. Demokrasi paydası mükemmel bir şey öğretti bize, demokrasiyi savunan en az yüzde 50 var. Bu, olağanüstü bir fırsat penceresi sunuyor. Resmi rakamlara göre yüzde 49, her türlü baskıya, şiddete, şantaja ve imkansızlığa rağmen sandığa gidip oyunu kullanan en az yüzde 50. 12 Eylül koşullarında bir referandum gerçekleşti. 12 Eylül koşullarındaki referandumda yüzde 90'ın üzerinde 'evet' vardı. Bugün aynı koşullarda en az yüzde 50'nin üzerinde 'hayır' var. Bu olağanüstü bir şeydir. En az yüzde 50, eğitimli ve dünyayı sorgulayan bir kesim. Dolayısıyla 'evet' oyunu kullananlara demokrasiyi en iyi şekilde anlatacak bir kesim. Onlar için de demokrasinin ne kadar önemli olduğunu anlatacak bir kesim. Bu, bizim için olağanüstü bir fırsattır."