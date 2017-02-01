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Kılıçdaroğlu referandum öncesi milliyetçilere seslendi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bence milliyetçiler, referandumda hayır demeli" dedi.

01.02.2017 - 09:11
  1. Haberler
  2. Politika

Kılıçdaroğlu referandum öncesi milliyetçilere seslendi

CNN Türk'e Şirin Payzın'ın konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de kabul anayasa değişikliğinin referandumda oylanması hakkında konuştu. Milliyetçi seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, 'Ben tüm milliyetçilerin hayır demesi lazım' vurgusu yaparak şunları söyledi:

"BÜTÜN MİLLİYETÇİLERİN HAYIR DEMESİ LAZIM"

"Bütün milliyetçilerin ‘hayır’ demesi lazım. Bayrak, vatan, İstiklal Marşı bizimse, dilimiz bizim dilimizse, başkentimiz Ankara’ysa herkesin buna hayır demesi lazım. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceklerini TBMM’de, Anayasa görüşmelerinde söylüyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Anayasa Komisyonu üyesi söylüyor bunu. Eyalet sistemini savunuyorlar. Erdoğan kendisi de söyledi bunu ‘Türkiye’de eyaletler olabilir’ diye. Bir sabah Sayın başkanımız ‘Edirne’yi, Tekirdağ’ı birleştirdim orası Trakya bölgesi bundan sonra, ortaya da vali tayin ediyorum’ diyebilir. Bunu yapma yetkisi var. Bunları Sayın Bahçeli’ye de anlattım. Bu benim tarihi sorumluluğum. Eğer ben bunu anlatmazsam bana göre kendi ülkemin çıkarlarını savunmamış olurum. Benim merak ettiğim ‘Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum’ diyen biriyle nasıl Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geliyor"


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