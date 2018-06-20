Kılıçdaroğlu salon toplantılarıyla yetindi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayını uzun bir süre belirleyemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmadı.

Abdullah Gül, İlhan Kesici, Abdüllatif Şener gibi isimler konuşulduktan sonra, Kılıçdaroğlu'na parti içindeki en muhalif isim olan Muharrem İnce aday gösterildi.

MEYDANLARA ÇIKMADI, ORTAK MİTİNGLERİ İPTAL ETTİ

İnce aday gösterildikten sonra Kılıçdaroğlu geri planda kaldı. Önceden İnce ile birlikte ortak mitingler düzenleneceği açıklanmıştı ama mitinglerin hepsi iptal edildi. Kılıçdaroğlu bu süreçte salon toplantıları yapmakla yetindi.

KAYBEDERSE FATURA İNCE'YE KESİLECEK

Böylece artık seçimlerin kaybedilmesi halinde fatura, daha önce 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na değil meydanlara çıkarak Erdoğan'la yarışan İnce'ye kesilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, 26 Mayıs'ta Ankara'daki aday tanıtımı ve seçim bildirgesi tanıtım toplantısının ardından il ziyaretlerine başladı.

İLK ZİYARETİ ESKİŞEHİR'E GERÇEKLEŞTİRDİ

İlk il ziyaretini 27 Mayıs'ta Eskişehir'e gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, mitingler yerine daha çok salon toplantılarını tercih etti.

Kılıçdaroğlu, gittiği yerlerde muhtarlara, iş çevrelerine ve sivil toplumu kuruluşlarının temsilcilerine hitap etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar Gaziantep, Çorum, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Denizli, Kocaeli, Muğla, Antalya, Adana, Malatya, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, İzmir gibi illere gitti. Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği bu illerde de düzenlenen salon toplantılarında partisinin seçim vaatlerine ilişkin bilgi verdi.

İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI

Ankara'da Minibüsçüler Odasını ziyaret eden ve farklı zamanlarda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İstanbul'a da ağırlık verdi.

Ramazan ayında İstanbul'da ve Ankara'da çeşitli iftar programlarında bulunan Kılıçdaroğlu, 10'a yakın medya organında ise seçim vaatlerini anlattı.

22 İLİ ZİYARET ETTİ

Seçim kampanyası kapsamında şimdiye kadar 22 il ziyareti yapan Kılıçdaroğlu, bugünü ise Ordu'ya ayırdı. Kılıçdaroğlu, burada yine sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapacak, fındık fabrikası, balıkçı barınağı ziyaretleri gerçekleştirecek.

SON DURAK ANKARA

Yarın İstanbul'da olması beklenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cuma günü de Tokat'a gidecek. Kılıçdaroğlu, kampanyanın son gününü ise Ankara 2. ve 3. bölgeye ayıracak.