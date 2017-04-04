Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Sanatın topluma aydınlık getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, sanatçıların baskıyı kabul etmediğini ve her zaman özgür olması gerektiğini söyledi.

Sanata ve sanatçıya değer verilmesi halinde ülkenin kalkınabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizim ülkemizde bir sanatçı aykırı bir düşünceyi dile getirdiği zaman, devletin bütün aygıtlarıyla üstüne yürüdüğünü, hatta bir köşede aç ve susuz kalsın, onu ölüme mahkum edelim şeklinde bir dava güdüldüğünü görüyoruz. Bu hepimizi derinden etkiliyor ve doğru değil. Bunun önünde hep birlikte durmak zorundayız. Sanata ve sanatçıya demokrasinin her aşamasında destek vermek zorundayız. Sanatın 7 dalına destek vermemiz gerekir." diye konuştu.

Nazım Hikmet'in yaşamından örnekler veren Kılıçdaroğlu, sanatçının bedel ödemekten çekinmeyen insan olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı.

"Dolayısıyla sanatçı elbette, toplumun çok önünde bir insan ve topluma önder olan bir insan. Dolayısıyla sanatçılar dünyanın her tarafında bedel ödemiştir. Demokrasisi gelişmemiş ülkelerin tümünde. Sabahattin Ali'yi düşünün. O da aynı şekilde bedel ödeyen birisi. Daha böyle çok var, bedel ödeyenler. Biz tabii sanatçıyı öne çıkarırken, illa bedel ödesin diye değil. Elbette toplum olarak sanatçının arkasında durmak zorundayız.





KILIÇDAROĞLU'NDAN ATİLLA TAŞ TEPKİSİ

Atilla Taş'ı siz alacaksınız savcı salıverilmesini isteyecek, mahkeme salıverilmeyi kabul edecek, arkasından bir gazeteci çıkacak, iki tweet atacak, tweet üzerinden gece yarısı yeni bir mahkeme kurulacak, yeni bir savcı gelecek, gözaltına alınmasına karar verilecek, bugün de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Atilla Taş'ı serbest bırakan hakimi ve savcıyı açığa alacak. Bakın bu demokrasi değil ama sanmayın bu sadece Türkiye izliyor. Bütün dünya izliyor bunu. Bütün dünya yakından biliyor bunu. Şunu unutmayın; biz şu anda Türkiye'de yarı açık cezaevinde yaşıyoruz. Hep birlikte yarı açık cezaevinde yaşıyoruz. Dolayısıyla Atilla Taş kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine gelecekti, ona izin vermediler. Attığı bir tweet yüzünden. Bütün bunları bilerek, yolumuza devam edeceğiz. Bedel ödemenin zor olduğunu biliyorum. Kolay bir şey değil ama sonuçta aydınlığı yakalamak zorundayız. Türkiye'nin geleceği için bir fatura ödenecekse bu faturayı ödemek zorundayız. Birlikte yola çıkmak zorundayız.





"SANATIN GÜCÜNÜ BENDEN İYİ BİLİYORSUNUZ"

İşin özü, sanatın gücünü siz benden daha iyi biliyorsunuz. Sanatçının gücünü de ben biliyorum. Kendi çevremden, yakınlarımdan, kitaplardan, şiirlerden, öykülerden, romanlardan, şarkılardan, türkülerden biliyoruz hepimiz. Toplumu derinden etkilediğini de biliyoruz. Aykırı olduğunu da biliyoruz sanatçının. Aykırı oldukları zaman belli çevreleri rahatsız ettiklerini de biliyoruz ama sonuçta biz bu ülkede sanatçısıyla, çiftçisiyle, işçisiyle, memuruyla, köylüsüyle, entelektüeliyle birlikte yaşamak zorundayız. Biz entelektüel birikimi olmayan insanlara 'fedakarlıkta bulun' deme hakkına sahip değiliz. O belki dünyayı bizim kadar rahat sorgulayamıyor ama biz birikimlerimizle, kültürümüzle, dünyaya bakışımızla daha iyi sorgulayabiliyoruz. Gerçekleri daha rahat görebiliyoruz ve bunu daha rahat topluma anlatma imkanımız olabiliyor. Türkiye'yi hep birlikte aydınlığa çıkaracağız, hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın."





ETKİNLİĞE KATILAN ÜNLÜ İSİMLER

Etkinliğe Onur Akın, Ataol Berhamoğlu, Hüseyin Turan, Hayko Cepkin, Nejat Yavaşoğulları, Kıraç, Suat Suna, Pelin Batu, Tolga Sağ, Füsun Demirel, Meltem Cumbul, Bora Öztoprak, Salih Kalyon, Mehtap Ar ve Ege'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar katıldı.

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