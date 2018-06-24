Kılıçdaroğlu: Sandıkları terk etmeyin

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için Türkiye sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.

"DEMOKRASİYE İNANIYORSANIZ..."

Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalar yaptı: "Sandığa giden bütün vatandaşlarımıza teşkkür ediyorum. Elbette ki şu anda oy sayım işlemi başladı. Sandıklarda görevli olan bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Demokrasiye inanıyorsanız, ıslak imzalı tutanaklar yazılana kadar sandığı terk etmeyin.

"YARIN GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Kamu görevlileri siz devlet memurusunuz, siz devlet memuru olarak hareket edin. Buna dikkat etmelerini isterim. Bütün yurttaşlarıma şunu söylerim 'Bu süreci büyük bir itinayla takip edin' Güzel şeyler olacak, yarın güzel bir Türkiye'ye uyanacağız.