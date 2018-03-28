Kılıçdaroğlu seçim barajının düşmesini istedi

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı konusunda mutabakata varıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı bir ittifak arayışı içerisinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak için görüşmeler yaptığını açıkladı.

İttifaka asla karşı olmadıklarının altını çizen CHP Lideri, görüşme içerisinde olduğu partileri ümitlendiren açıklamalar da yaptı.

YÜZDE 1 OY ALAN MECLİS'E GİRMELİ

Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Aslında askerlerin getirdiği yüzde 10 barajını kaldırmalıyız. Niye kulağı tersten gösteriyoruz ki? Askerin getirdiği yüzde 10 barajını kaldırırsınız mesele bitmiş olur. Ondan sonra ittifakı da getirirsiniz. İsteyen ittifak yaparak, isteyen bağımsız olarak girer seçime. Bana sorarsanız yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı da parlamentoya gelmeli." ifadelerini kullandı.

CÜMBÜŞ İTTİFAKI

CHP Lideri'nin bu açıklamaları baraj korkusu yaşayan HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nde memnuniyetle karşılandı.