Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir sosyal medya kanalı üzerinden canlı yayınlanan programda 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI İKİNCİ TURA KALACAK"

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine, seçim sonuçlarına dönük anket yaptırmadıklarını ancak seçimlerin ikinci tura kalacağının görüldüğünü belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bütün anketler cumhurbaşkanı seçimlerinin üç aşağı, beş yukarı ikinci tura kalacağını söylüyor." diye konuştu.

"HDP BARAJI AŞACAK, AMA BİZDEN OY KAYMASI OLMAZ"

Kılıçdaroğlu, HDP ile ilgili bir soru üzerine ise, bütün anketlerin HDP'nin barajı aşacağını gösterdiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP barajı aşsın" diye CHP'den bu partiye oy gideceği yönündeki bilgilerin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.