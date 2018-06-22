Kılıçdaroğlu: Seçimlerde şaibe var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Sesi'ne konuştu. Burada Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili birtakım eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki seçimlerde şaibe olduğunu iddia etti.

"DEMİRTAŞ HAPİSTE TUTULUYOR"

Kılıçdaroğlu sandık güvenliği konusuna değinerek, "Sayın Demirtaş hapiste tutuluyor. Bazıları üzerinde büyük baskılar var, medya dünyası şu anda yüzde 90’ı iktidarın kontrolünde. Biz bu koşullarda seçime gidiyoruz. Dolayısıyla kendi güvenliğimizi de sandık güvenliğini de almak zorundayız. Bunu sağlayacağız.”

"AMERİKA TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN DERİNLEŞMESİNİ İSTERİZ"

Türk Amerikan ilişkilerin de değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Amerika Türkiye ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde yürümesini ve derinleşmesini isteriz. Amerika’nın dünya için önemini de biliyoruz. Türkiye ile Amerika arasında köklü tarihsel bağlantılar ve ilişkiler var. Bunun da farkındayız ilişkilerin karşılıklı meydan okuma şeklinde değil de tam tersine bir uyum şeklinde olması, Ortadoğu’daki sorunların çözümünde Türkiye’yi önemli bir aktör olarak öne çıkabilir. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine Amerika katkıda bulunabilir. Pek çok alanda birlikte hareket etme imkanı var. Bu hem Amerika’nın Ortadoğu’daki rolü açısından hem de Türkiye’deki dinamikleri harekete geçirmesi açısından son derece önemli.”

