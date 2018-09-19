Kılıçdaroğlu: Seçmenin sandığa gitmeme gibi bir lüksü yok

Seçimlerden 2 ay sonra seçim değerlendirmesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li seçmenin tavrına eleştirilerde bulunmuştu.

Partinin art arda yenilgilerinden yorulan ve değişim isteyen CHP seçmeninin seçimleri boykot edeceği gündemdeydi.

"DOĞRUDAN AK PARTİ'YE OY VERSİN"

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak, “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” demişti.

SEÇMEN KIZMAKTA HAKLI

Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'nde söylediği bu sözlerle ilgili olarak, açıklamalarda bulundu. Seçim yenilgileriyle iligli CHP seçmeninin kızgın olmakta haklı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu söylediği sözleri savundu.

Kılıçdaroğlu, "Sandığa herkesin gitmesi lazım. Seçmenin sandığa gitmeme gibi bir lüksü yok" dedi.