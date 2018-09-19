taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.36095
Euro
7.43795
Altın
1203.355
Borsa
94886.87
Gram Altın
246.244

Kılıçdaroğlu: Seçmenin sandığa gitmeme gibi bir lüksü yok

CHP seçmeninin partisine karşı tepki olarak seçimlerde boykot uygulayacağı tartışmaları Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu: Seçmenin sandığa gitmeme gibi bir lüksü yok

Seçimlerden 2 ay sonra seçim değerlendirmesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li seçmenin tavrına eleştirilerde bulunmuştu.

Partinin art arda yenilgilerinden yorulan ve değişim isteyen CHP seçmeninin seçimleri boykot edeceği gündemdeydi.

"DOĞRUDAN AK PARTİ'YE OY VERSİN"

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak, “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” demişti.

Kılıçdaroğlu: Seçmenin sandığa gitmeme gibi bir lüksü yok

SEÇMEN KIZMAKTA HAKLI

Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'nde söylediği bu sözlerle ilgili olarak, açıklamalarda bulundu. Seçim yenilgileriyle iligli CHP seçmeninin kızgın olmakta haklı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu söylediği sözleri savundu.

Kılıçdaroğlu, "Sandığa herkesin gitmesi lazım. Seçmenin sandığa gitmeme gibi bir lüksü yok" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

153
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

53
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

253
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

29
Hafızadaki imgeler resme döküldü

Hafızadaki imgeler resme döküldü

10
Sokak kedilerini toplayan kadın tepki çekti

Sokak kedilerini toplayan kadın tepki çekti

43
Almanya, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasından memnun

Almanya, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasından memnun

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM