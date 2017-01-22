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Kılıçdaroğlu şehit ailelerini aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit olan polislerin ailelerini arayarak taziyelerini iletti.

22.01.2017 - 11:05
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Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı sonucu 4 polis şehit olmuştu.

KILIÇDAROĞLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şehit polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın babası Kazım Özcan'ı, Mahmut Ava'nın babası Süleyman Ava'yı, Ali Sevim'in kardeşi Seyit Ali Sevim'i, Şenali Ocak'ın babası Mehmet Ocak'ı ve Furkan Demir'in babası Ömer Demir'i telefonla aradı.

Görüşmelerde, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

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