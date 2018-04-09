Kılıçdaroğlu sınırdaki askerleri ziyaret edecek

Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; beraberindeki sanatçı ve sporcularla Hatay'daki sınır karakoluna gitmişti.

CHP-HDP'NİN ORTAK HEDEFİ

Mehmetçik'e moral vermek için düzenlenen destek, CHP ve HDP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

SANATÇILARA HAKARETLER

Sanatçıları hedef tahtasına yerleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerlerimizin yanında olan sanatçıları "reziller" olarak tanımlayıp hakaretlerini sıralamıştı.

ASKERLERE ZİYARET

Askere destek ziyaretiyle ilgili fikir değiştiren CHP Lideri, Hatay'a gitmek için hazırlıklara başladı.

Önümüzdeki hafta Hatay'a gidecek olan Kılıçdaroğlu, sınır karakolundaki askerlerle de bir araya gelecek.