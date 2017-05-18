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Kılıçdaroğlu SP'den sonra DP'yi ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu "hayır" ziyaretleri kapsamında Gültekin Uysal ile biraraya geldi.

18.05.2017 - 13:12
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Kılıçdaroğlu SP'den sonra DP'yi ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu "Çatı adayı konuşmadık. Henüz çok erken." dedi.

Kılıçdaroğlu SP'den sonra DP'yi ziyaret etti

'HAYIR' ÇALIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'hayır' ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmişti.

CHP Genel Başkanı'nın, HDP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, ÖDP gibi siyasi partiler ile 'Hayır'ı destekleyen sivil toplum kuruluşları ve Meral Akşener, Sinan Oğan gibi MHP'li muhalifler ile de görüşeceği de kaydedilmişti.

Kılıçdaroğlu SP'den sonra DP'yi ziyaret etti

YENİ ÇATI GELİYOR

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde "2019 için diğer partilerle konuşacağız. yüzde 49 sadece bizim gibi aday belirleme sürecine girersek yanlış olur." diyerek 2019 için ortak aday mesajı vermişti.

CHP Lideri bu açıklamasıyla Ekmeleddin İhsanoğlu benzeri bir modelle 2019'a hazırlanacağını belli etmişti.

Kılıçdaroğlu SP'den sonra DP'yi ziyaret etti

Kılıçdaroğlu SP'den sonra DP'yi ziyaret etti

Kılıçdaroğlu SP'den sonra DP'yi ziyaret etti

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