Kılıçdaroğlu STK temsilcileriyle bir araya geldi

Konuşması sonrası gazeteciler, Kılıçdaroğlu'na CHP'nin anayasa değişiklik paketini Anayasa Mahkemesine götürmeme kararı hakkında yorumda bulunan Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'yi sordu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"BİNALİ BEY DE DEVLET BEY DE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞLAR"

"Öyle anlaşılıyor ki Binali Bey de Devlet Bey de hayal kırıklığına uğramışlar. Biz milli iradeye güveniyoruz, biz halkımızın iradesine güveniyoruz. Kendilerini AYM'nin yerine koyup böyle bir düşünce ifade etmeleri beni de şaşırttı"

BAŞBAKAN YILDIRIM VE BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

Diğer yandan, CHP'nin AYM'ye gitmeme kararı hakkında Başbakan Binali Yıldırım "CHP, AYM'den bir sonuç çıkmayacağını anlamış olmalı" yorumunda bulunurken, MHP lideri Devlet Bahçeli ise "CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararı, milli iradeye şeklen saygı duyma mecburiyetindedir" demişti.