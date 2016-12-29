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Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirirken, partisinde FETÖ'cü olduğu iddialarına yanıt verdi.

Detay Haber | 29.12.2016 - 04:42
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Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

Önceki akşam gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Anayasa değişikliğini umarım geri çekerler. Bir ülkenin parlamentosunda demokrasiden vazgeçilen bir anayasa oylanmaz. Bütün dünya bize gülüyor zaten. Demokraside geri adım atıyoruz. Ne ile; oy çokluğuyla."

Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

"BAHÇELİ İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

"Yani kişi niye anayasaya uymuyor da anayasayı kişiye uyduruyoruz? Bu hukuka inanmamak demektir. Dolayısıyla Sayın Bahçeli’nin hangi gerekçeyle böyle bir karara vardığını ben şahsen bilmiyorum. Kaldı ki Türkiye’nin gündeminde başkanlık da yoktu zaten. Birden bire niçin ortaya atıldı onu da bilmiyorum. Uygun bir ortam olursa (Bahçeli ile) görüşürüz, siyasi parti elbette."

(CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hürriyet'in Ankara temsilcisi Hande Fırat ile birlikte)

Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

"CHP'DE FETÖ'CÜ VARSA VERSİNLER MAHKEMEYE"

"Ben Sayın Başbakan’a üç ismi verdim, ikisi PM üyesi; beni ziyarete geldiğinde, ‘bunlara bir bakın’ dedim. Varsa bir şeyi bize açıklayabilir, biz de alırız notumuzu. Ben nereden bileyim, alnında mı yazıyor FETÖ’cü olduğu. Ama mahkeme kararı olmadan, ben bir insanı nasıl suçlayacağım? Versinler mahkemeye, mahkemeden FETÖ’cüdür diye karar çıkarsa zaten bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Kendileri istifa ederler."

"Fetullah Gülen ile herhalde tek görüşmeyen lider benim. Şimdi bunları yapan insanların hesap vermesi gerekirken başkalarına hesap soruyor. Dolayısıyla bizim iklimimiz Gülen cemaatinin, FETÖ’nün yeşereceği bir iklim değildir."

"TÜRKİYE ORTADOĞU'DA BATAKLIĞIN İÇİNDE"

"Efendim PKK’nın bizim güneyde boydan boya bir hat oluşturmasını engellemek için gittik oraya. İyi de sizin ta aşağılarda ne işiniz var? Rakka’ya gidecekmişiz. Bu şehitlerin hesabını kim verecek? Ortadoğu bataklığının içinde şu anda Türkiye. Türkiye’nin bu bataklıktan çıkmasının süresi en erken 9-10 yıldır.”

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