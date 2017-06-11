taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,sahurda Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret etti.

11.06.2017 - 06:18
  1. Haberler
  2. Politika

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından düzenlenen programda havalimanında görev yapan taksicilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı

Sahur öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, taksici esnafıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu memlekette huzura ihtiyacımız var. Birlikte yaşama irademizi daha net ortaya koymaya ihtiyacımız var." dedi.

Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı

Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, her yönüyle güzel bir ülke olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu cennet ülkede hepimize yer var, hepimiz huzur içinde yaşamalıyız." dedi.

Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı

Kılıçdaroğlu, taksicilerin gece gündüz demeden çalışarak evine ekmek götürmek istediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Siyasetçinin görevi de ülkeyi yönetirken ülkeye huzur getirmektir. Biz bu amaçla siyaset yapıyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. İstiyoruz ki her eve ekmek girsin. Her evde huzur olsun. Memlekette huzur olsun, birlikte yaşayalım. Görüşlerimiz farklı olabilir, farklı siyasi partilere oy verebiliriz ama sonuçta aynı ülkede huzur içinde yaşamak isteriz. Bu çerçevede bu ramazanın hepimize huzur getirmesini dilerim."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sahurun ardından taksicilerle bir süre sohbet edip havalimanından ayrıldı.

Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı

İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Rabia sloganını karıştırınca espriyi patlattı.
Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Tillerson ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu: Katar'da oynanan oyunun farkındayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize yönelik konuştu.
Fikri Işık: Barış rüzgarlarının estiği dönem geride kaldı
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de AK parti tarafından düzenlenen iftarda konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

37
Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

3
Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

36
Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

15
Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı

Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı

2
Gaziantep'te amonyum nitrat yüklü tankerde yangın

Gaziantep'te amonyum nitrat yüklü tankerde yangın

2
Türkiye genelinde Huzur Ramazan 2 operasyonu

Türkiye genelinde Huzur Ramazan 2 operasyonu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM