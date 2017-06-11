Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından düzenlenen programda havalimanında görev yapan taksicilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti.

Sahur öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, taksici esnafıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu memlekette huzura ihtiyacımız var. Birlikte yaşama irademizi daha net ortaya koymaya ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, her yönüyle güzel bir ülke olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu cennet ülkede hepimize yer var, hepimiz huzur içinde yaşamalıyız." dedi.

Kılıçdaroğlu, taksicilerin gece gündüz demeden çalışarak evine ekmek götürmek istediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Siyasetçinin görevi de ülkeyi yönetirken ülkeye huzur getirmektir. Biz bu amaçla siyaset yapıyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. İstiyoruz ki her eve ekmek girsin. Her evde huzur olsun. Memlekette huzur olsun, birlikte yaşayalım. Görüşlerimiz farklı olabilir, farklı siyasi partilere oy verebiliriz ama sonuçta aynı ülkede huzur içinde yaşamak isteriz. Bu çerçevede bu ramazanın hepimize huzur getirmesini dilerim."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sahurun ardından taksicilerle bir süre sohbet edip havalimanından ayrıldı.