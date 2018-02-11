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'Kılıçdaroğlu tarih ve coğrafya bilmiyor, kafası karışık'

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin'deki terör odaklarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkmasını yorumladı.

Detay Haber | 11.02.2018 - 04:10..
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'Kılıçdaroğlu tarih ve coğrafya bilmiyor, kafası karışık'

Ekonomist ve komplo teorileri uzmanı Dr. Ramazan Kurtoğlu, Habertürk TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Enine Boyuna programında, Zeytin Dalı Harekatı'na dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"COĞRAFYA VE TARİH BİLMİYOR"

Ramazan Kurtoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'e girmeyelim" söylemini, coğrafya ve tarih konusunda bilgi eksikliğine dayandırarak şunları söyledi:

"Coğrafya ve tarih, milli güvenliğinizdir. 4 Türk'ten birinin oy verdiği parti CHP'dir. Ve CHP'ye oy veren yüzde 25'lik vatandaşımız da vatanseverdir. Ancak ben,sayın Kılıçdaroğlu ile CHP'yi ayırıyorum. Zaten son kongrede Muharrem beyin aldığı oy oranı da bunu gösteriyor."

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAFASI KARIŞIK"

"Anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık. Ama birazcık coğrafya ve tarih bilse, 'Afrin'e girmeyelim' demez. Girmediğiniz takdirde, yılanı öldürmediğiniz takdirde bu yılan size karşı kullanılacaktır. Bu anlamda elbette hepimizin ailesinde CHP'ye oy verenler vardır ve hepsi de vatanseverdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık ve Atatürk'ün partisinin bu noktaya gelmesi de son derece hazindir."

Ramazan Kurtoğlu: Kılıçdaroğlu tarih ve coğrafya bilmiyor, kafası karışık

'Kılıçdaroğlu tarih ve coğrafya bilmiyor, kafası karışık'

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