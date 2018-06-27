Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

CHP, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için taşıma seçmene başvurdu. Parti içindeki karışıklık sonrası çoğunluk Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken, bir kısımda destek için çalışmalara başladı.

CHP Genel Merkezi önünde protesto VİDEO



ANKARA'YA OTOBÜS KALDIRDILAR

Muharrem İnce'nin parti içinde güçlenmesiyle koltuğu sallanmaya başlayan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına 'destek' emri verdi. Anadolu'nun birçok yerinden Ankara'ya CHP seçmeni taşınıyor.

CHP'li gençlerin oturma eylemi VİDEO



KOLTUĞU BIRAKMAMAK İÇİN SON ÇABA

9. seçimini de hüsranla tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenin Muharrem İnce'yi desteklemesi karşısında zor bir dönemden geçiyor. İstifa çağrılarına kulak asmayan CHP lideri, Perşembe günü olağanüstü toplantı yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun parti başında kalması için yoğun bir desteği olduğunu göstermek amacıyla da mitinglerde olduğu gibi taşıma seçmen kullanılacak.