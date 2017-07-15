MECLİS KÜRSÜSÜ'NDE KONTROLLÜ DARBE İMASI

15 Temmuz şehitlerinin anıldığı oturumda kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden madde madde, 15 Temmuz'da karanlıkta kaldığına inandığı birçok noktayı sıraladı ve daha önce yaptığı 'kontrollü darbe' imasını yineledi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

HALK PARLAMENTER DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

"FETÖ'nün darbe girişiminin 1. yıl dönümündeyiz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazi Meclisimizin siz değerli mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Ordumuzun, parlamenter demokrasimize sahip çıkarak terör örgütüne karşı direnmesi de bizlere onur vermiştir. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in şahsında tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. FETÖ'nün ülkemiz demokrasisine yönelik darbe girişiminin başarısız kılınması halkımızın demokrasiye sahip çıkmasıyla sağlanmıştır.

GERÇEKLERİN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMASI SAĞLANMALI

16 Temmuz 2016 günü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda da ifade ettim, darbe girişiminin bütün boyutları ile masaya yatırılması ve gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması sağlanmalı. Bu çatı altında gösterilen kararlılık, araştırma komisyonunun çalışmalarına üzülerek ifade edeyim ki yansıtılmamıştır. Darbe girişiminin bütün ayrıntılarına vakıf, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın milli irade temsilcilerine bilgi vermesi sağlanamadı. Bu iki değerli bürokratın komisyona gelerek, milli iradenin sorularına yanıt vermek yerine yazılı bilgi vermeyi tercih etmeleri kabul edilebilir değil. Hangi gerekçe ile komisyona gelmesi engellenmiştir.

MİT'İN VERDİĞİ BİLGİ, BİZİ TATMİN ETMEDİ

MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmedi. Binbaşı O.K 'Darbe olabileceğini' söyledi.

MİT'in raporunda "MİT'in daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda cemaatin darbe girişiminde bulunabileceğini bildirdiğini ancak istihbarat toplayamadığından net bir istihbarata ulaşamadığı" ifade edilmiştir. Bu açıklama pek çok noktadan sorunludur.

Kılıçdaroğlu TBMM 15 Temmuz özel oturumunda VİDEO





MİT, ADİL ÖKSÜZ'Ü NEDEN İZLEMEMİŞTİR



2012'den itibaren Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri imamı olduğu bilinmektedir. Darbe toplantılarının büyük bir kısmı TSK dışında, yani özel evlerde yapılmıştır. Adil Öksüz, 2 telefon ve 1 GPS cihazı ile serbest bırakılmıştır. Haydi diyelim serbest bırakıldı, MİT, Adil Öksüz'ü neden izlememiştir.

O.K'NIN İKİNCİ KEZ İFADESİNE BAŞVURULAMAZ

MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir. 15 Temmuz günü darbeden bilgi var mıydı, o da çok tartışıldı. Genelkurmay'dan bir yetkili köşe yazarı Mehmet Yılmaz'ı arar ve der ki, "MİT bize bilgi verdi, darbe bilgi vermedi" der. Daha sonra O.K bilgi verdi. "Ben darbe faaliyeti olabileceğini söyledim" dedi. Bunlar, üzerinde durulması gereken konular. Bir daha Türkiye darbe girişimi ile kalmasın diye bütün ayrıntılarının ortaya çıkması gereken konular. Savcı ikinci kez O.K'nın ifadesine başvurmak ister ama MİT kadrosuna alınır, ifadesine başvurulamaz.

FETÖ ANA İDDİANAMESİNİ YAZAN SAVCILAR NEDEN GÖREVDEN ALINDILAR

Bu savcılar kimin bilgisine başvurmak istediler de görevlerinden alındılar. Bu bilgiyi sayın Cumhurbaşkanı da dahil hepsine soruyorum. FETÖ ana iddianamesini yazan savcılar neden görevden alındılar.

İlgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır diyor MİT. Peki, FETÖ'ye operasyon için neden 15 Temmuz beklenmiştir. Size Mayıs ayında bildirmişler ama bekleniyor. 250 şehidimiz ve 2193 gazimiz var. En azından aziz hatıralarına 15 Temmuz hain darbe girişiminin tüm ayrıntılarının ortaya çıkması lazım ama öyle görünüyor ki bu ayrıntıların ortaya çıkması engelleniyor."



15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı VİDEO