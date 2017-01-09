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Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret ederek durumuyla ilgili bilgi aldı.

DHA | 09.01.2017 - 15:14
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesini ziyaret ederek aile bireyleri ve hastane yetkililerinden Meclis Başkanının durumuyla ilgili bilgi aldı.

"KENDİSİNİN ESPRİLERİNE PARLAMENTONUN İHTİYACI VAR"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Hekimlerden bilgi aldık. Şu anda kendisi yoğun bakımda. Hayati bir tehlikesinin olmadığı ifade edildi. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur ve gelir parlamentoyu yönetir. Kendisinin esprilerine parlamentonun ihtiyacı var."

Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti

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