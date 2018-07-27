Kılıçdaroğlu: Trump'ın tehditleri müttefiklik hukukuna aykırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"BU MESAJLAR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez.

Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık…"