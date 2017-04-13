taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.644
USD
3,6687
EURO
3,9103
ALTIN
151,80
PETR
55,8700

Kılıçdaroğlu tek adam tartışmasına değindi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde halka hitap etti.

13.04.2017 - 13:01
  1. Haberler
  2. Politika

Kılıçdaroğlu tek adam tartışmasına değindi

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'tek adam' tartışmasına değinerek "Mustafa Kemal Atatürk tek adamdı diyenler, Atatürk'ü tanımıyorlar." dedi:

"ASLA VE ASLA TEK ADAMLIĞA SOYUNMADI"

"Tek adam rejimi' için söylüyorlar. 'Efendim, Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı'. Asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde tek adam değildi. Sivas Kongresi'nde tek adam değildi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman tek adam değildi. Mustafa Kemal Atatürk, bir önderdi; ama herkesin önderiydi. Hep birlikte karar aldılar. Erzurum Kongresi'ne niye kongre diyoruz? Tek adam olmadığı için. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman yine tek adam değildi. Biz TBMM'ye, halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Onlar gibi yapmıyoruz. Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz."

"VATANIMI SEVİYORUM VE SİZİN GETİRDİĞİNİZ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE 'HAYIR' DİYORUM"

Eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'un yaptığı bir açıklamayı hatırlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Celal Bayar'ın kızı geçen gün bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman tek adamlığı istememiştir; diye bir açıklama yaptı. Demokrat Parti ocağında yetişen bir kişi bunu söylüyor; çünkü demokrat partinin cumhuriyetle bir sorunu yoktu. Atatürk ile demokrasiyle bir sorunu yoktu. Bayrağıyla vatanıyla bir sorunu yoktu. Şimdi Nilüfer Gürsoy, diyor ki 'Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz tehlikededir'. Birisi kalkıp, açıklama yapıyor. 'Halk, 16 Nisan'da sandığa yeni bir devlet kurmak için gidecektir'. Sormak istiyorum. Senin Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ne alıp veremediğin var? Sen Türkiye Cumhuriyeti devletinden ne istiyorsun? Ona söylüyorum. Kulakları duysun. Türkiye Cumhuriyeti devletini seviyorum. İstiklal Marşı'mı, bayrağımı seviyorum. Vatanımı seviyorum ve sizin getirdiğiniz anayasa değişikliğine 'hayır' diyorum."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

207
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

155
Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

178
Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

247
Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

55
Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

7
Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde

Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde

346
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM