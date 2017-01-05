CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı toplu açılış törenlerini sık sık eleştiriyordu.

Ancak bu kez kendisi CHP'li belediyenin toplu açılış törenine katıldı..

AÇILIŞI YAPILAN YATIRIMLAR

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası, Süleymanpaşa İlçesi Su Ürünleri Toptancı Hali, Kapaklı İlçesi Kültür Merkezi, Çorlu İlçesi Bülent Ecevit Parkı, Çerkezköy İlçesi Kavakdere Islahı ve Betonarme Trapez Kanal İnşaatı Yapım İşi, Muratlı İlçesi Sosyo Kültürel Tesis (Cem Evi), Hayrabolu İlçesi Meydan Düzenlemesi ve Meydan Altı Otoparkı

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da toplu açılış törenine katıldı VİDEO

Açılışa Hazır Proje ve Yatırımları; Süleymanpaşa İlçesi Sahil 1. ve 2. Etap Park Düzenlemesi, Süleymnanpaşa İlçesi 21 Derslikli Okul, Süleymanpaşa İlçesi Hükümet Caddesi Prestij Yolu, Kapaklı İlçesi 40 Derslikli Okul, Çerkezköy İlçesi 21 Derslikli Okul, Muratlı İlçesi 21 Derslikli Okul, Muratlı İlçesi İnanlı Çeşmesi Piknik Alanı ve Amfi Tiyatro, Hayrabolu İlçesi Kapalı Spor Salonu, Malkara İlçesi Otogar Yapımı, Ergene ve Saray İlçelerinde Ulaş-Saray Grup Yolu, Saray-Ergene-Kapaklı ve Malkara İlçelerinde 30 Kilometre Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (RCC), Şarköy ilçesi İnönü Caddesi Prestij Yolu, Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesi Atatürk Caddesi Prestij Yolu ve İskele Meydan Düzenlemesi, Malkara-Şarköy, Hayrabolu-Süleymanpaşa, ve diğer ilçelerde 345 kilometre Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yol ve 11 İlçe genelinde 56 kilometre kent içi Sıcak Asfalt Yol Yapımı.