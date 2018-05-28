Kılıçdaroğlu: Türkiye, beton ekonomisinden çıkmalı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli ayrıntılar:

"Türkiye beton ekonomisinden çıkmak zorundadır. Köprünün maliyetini sorunca suçlanıyoruz. Bunu kaça yaptın? Toplumu hesap vermek dünyanın en onurlu görevlerindendir."

"MUHARREM BEY'E GÜLEN KONUSUNDA GÜVENİYORUM"

"Muharrem Bey de Parlamenter sistemi savunuyor. Muharrem Bey seçilince takvimi belirleyecektir. Türk hukuk sistemini darbe hukukundan ayıracağız.



Gülen'in iade tartışmasında Muharrem Bey'e güveniyorum, Erdoğan'a güvenmiyorum. 33'er 7 kez müebbet hapise mahkum edildi. Öğrencilerin ne günahı var. FETÖ ile mücadelede parası olan dışarı çıkıyor. Bir milyonun üzerinde mağdur var.



Adalet Bakanlığı izin verirse arkadaşlar inceleyecek. Adı ne olursa olsun terörle mücadele edilir. Terör örgütleriyle işbirliği yapan ortaya çıkarılmalı. "

"KÜRT SORUNU MECLİS'TE ÇÖZÜLÜR"

"Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'tir. Biz bu sorunu çözmeye talibiz. Birilerine verdiğiniz sözler olmayacak. Herkesin içinde konuşacaksınız. Sorunu demokrasi ve özgürlük temelinde çözeceğiz. Yerel yönetimler özerklik şartı uygulanacak. Kentsel dönüşüm yapacağız izin vermiyorlar."

"TAM GÜN EĞİTİME GEÇECEĞİZ"

"Okul öncesi eğitime başlamak istiyoruz. İlkokula giden çocuklar makul bir saatte kahvaltısını yapmadan okula gidecek. Çocuk beslenmesini öğle yemeğini okulda yapacaktır. Çocuklar tam gün eğitime geçecek. Öğretmenler için bağımsız bir yasa çıkaracağız. Eğitim bir partinin olayı değildir."

"YÖK'Ü KALDIRACAĞIZ"

"YÖK'ü kaldıracağız, üniversiteler özerk olacak. Beyin göçü tersine döndürülmeli. Türkiye'nin kaynakları insan odaklı dağıtılacak. Yol, köprü yaptık diye övünülmez. Türkiye dijital değişimi yakalamalı. Çocukları sınav stresinden kurtarmak görevimizdir."

BEDELLİ DEĞİL, YAZ TATİLİNDE ASKERLİK

"Bedelli askerlik gündemimizde yok. Üniversite öğrencisi yaz tatilinde askerlik yapacak.



Af konusuna önce toplumun hazır olması gerekir. Af konusunda siyasetçi dikkatli olmalı. (Bahçeli'nin Çakıcı'yı ziyaret etmesi)Siyasetçi görüşeceği kişileri çok iyi seçmeli. Öldüreni, çalanı, tacizciyi affedecek misiniz?



Sandık taşımayı doğru bulmuyorum. Sandık taşıma 'güvenliği sağlayamıyorum' demektir. sorunlu 30 bin sandıkta güvenliği sağlayacağız."