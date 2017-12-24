Kılıçdaroğlu: Türkiye'de hangi sorun varsa çözümü bizde

Kocaeli Ticaret Odası'nda iş adamlarıyla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'dan sonra bütçeye en büyük katkıyı yapan kentlerden biri olan Kocaeli'nin bugün ekonomide, ticarette ve sanayide önemli bir marka haline geldiğini, bu markaya herkesin katkı verip, güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

"GERGİNLİKTEN DEĞİL, UZLAŞMADAN YANAYIM"

Hayatı boyunca hiçbir zaman gerginlikten yana bir tavır takınmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gerginlik de istemem. Siyasette aslında gerginliğe yer olmaması lazım ama bizim gibi ülkelerde siyasette uzlaşma kültürünün olması ve gelişmesi gerekir. Bunun mücadelesinin verilmesi gerekir. Ben de siyasette uzlaşma kültürünün olması, düşüncelere saygı olması, her düşüncenin özgürce ifade edilebilmesini, böyle bir Türkiye arzu ediyorum ama bu şu anlama gelmemeli. Birisi hata yaptığı zaman, özellikle yöneten konumda olan birisinin hata yapması halinde, o hatayı 'hiç görmeyelim' anlamına gelmez çünkü ülkeyi yönetenlerin yaptığı hatanın maliyetini hepimiz çekeriz." şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ BİZİZ"

Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun, geleceğe yönelik bir strateji belirlemediği ve Türkiye'nin geleceğini iyi planlamadığı takdirde başarılı olamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:



"Türkiye'de yarın ne olacak kimse bilmiyor. Eğer iş dünyasının yatırımcısı yarın konusunda endişe yaşıyorsa ve yarın ne olacağını bilmiyorsa orada sorun var demektir. Siyaset kurumu gerginlik yaratmadan, kutuplaşma yapmadan toplumun önünü açmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi nereye taşımak istiyor, bizim hedefimiz ne? Biz Türkiye'yi, 21. yüzyılın markası haline getirebiliriz, onu anlatacağım çünkü şöyle bir algı var. Bu iş dünyasında da var. Böyle bir algının oluşmasında bizim de kusurumuz var. 'CHP hep eleştirir ama bir öneri getirmez.' Böyle bir algı var. Algıyı besleyen belki geçmişte bizim yaptığımız hatalar ama şundan iş dünyasının emin olması lazım. Bugün Türkiye'de hangi sorun varsa o sorunun, çok rahat söylüyorum, öz güvenle söylüyorum, çözüm adresi biziz. Nasıl çözüleceğini çok iyi biliyoruz."