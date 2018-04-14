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Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirdi

Esad'ın geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini belirten CHP Lideri, Türkiye'nin bölgede yanlış adımlar attığını savundu.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 10:35..
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Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirdi

2019 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarına hız veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'a gitti.

Burada kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi.

ESAD'IN GELECEĞİ

Suriye'yle ilgili ilişkiler nedeniyle Türkiye'yi eleştiren CHP Lideri, Esad'ın geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini söyledi.

"NEDEN DÜŞMAN İLAN ETTİK"

Ortak tarihimizin olduğu bir coğrafyada kavganın kimseye yarar getirmeyeceğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'yi neden düşman ilan ettik. Esad'ın geleceğine Suriye halkı karar verir." diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimde yanlış politikalar izlediğini söyleyen CHP Lideri, Orta Doğu'da da Doğu Akdeniz'de de petrol ve doğalgaz yüzünden gerilimin  yükseldiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu: Esad'ı neden düşman ilan ettik VİDEO

"TÜRKİYE BÖLGENİN YILDIZIYDI"

Arap halklarının eskiden Türkiye gibi olmak istediğini, herkesin bize imrendiğini savunan CHP Genel Başkanı, "Türkiye bölgenin yıldızıydı. Şimdi bakın hangi noktaya geldik" dedi.

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