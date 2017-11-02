Kılıçdaroğlu ve Baro'dan Hüsamettin Cindoruk'a jest

KILIÇDAROĞLU BİR JEST DAHA YAPTI

Adaletinbumudunya.net isimli hukusal bakış açısı sitesi, Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği organizasyon davetiyelerinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının yazılmadığını, Kılıçdaroğlu'nun Cindoruk'a jest olarak son anda programa dahil olduğunu duyurdu.

"İDOLÜM CİNDORUK" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir açıklamasında Hüsamettin Cindoruk'u kendisine idol olarak benimsediğini, ailece Cindoruk ailesiyle görüştüğünü vurgulamış ve Cindoruk'un eşinin elinden birçok kez pasta yediğini bildirmişti.

ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Türkiye Barolar Birliği binasında yapılan törende, Hüsamettin Cindoruk'a Metin Feyzioğlu tarafından onur ödülü verildi.