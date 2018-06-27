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Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri karşı karşıya

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Muharrem İnce destekçisi CHP'lilerin protestolarına karşılık, CHP binasının önünde Kılıçdaroğlu CHP'lileri toplandı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 09:07..
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Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri karşı karşıya

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi CHP'lilerin tepkisini çekti. Parti binası önünde dün sabah saatlerinden gece saatlerine kadar "İstifa et" sesleri yükseldi.

Protestoların önüne geçemeyen Kılıçdaroğlu ise çözümü taşıma seçmenle karşılık vermekte buldu.

Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri karşı karşıya

CHP Genel Merkezi önünde protesto VİDEO

Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri karşı karşıya

TAŞIMA SEÇMENLER KILIÇDAROĞLU'NUN "İSTİFA ET" GRUBUNA KARŞI ÇIKMAYA GELDİ

Muharrem İnce'nin parti içinde güçlenmesiyle koltuğu sallanmaya başlayan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına 'destek' emri verdi.

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Muharrem İnce destekçisi gruba karşılık, Kılıçdaroğlu'na destek verecek olan grup Anadolu'nun birçok yerinden Ankara'ya taşındı.

Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri karşı karşıya

TARAFLAR YERİNİ ALDI

Bugün ise parti binası önünde taraflar yerini aldı. Bir tarafta "İstifa et" diyen İnce destekçisi CHP'liler, diğer tarafta Kılıçdaroğlu'nun taşıma seçmenleri.

Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri karşı karşıya

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