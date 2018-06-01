Kılıçdaroğlu ve İnce ortak mitingleri iptal etti

24 Haziran'a sayılı günler kala 10 büyükşehirde ortak miting kararı alan Kılıçdaroğlu ve İnce, bu sayıyı önce 8’e, sonra 4 mitinge düşürdü.

Kılıçdaroğlu’nun İnce ile yaptığı görüşmenin ardından, ortak mitinglerin tarafsız cumhurbaşkanı adayı propagandasına zarar verme olasılığı gözetilerek iptal edildiği bildirildi.

AYRI AYRI PROPAGANDA YAPACAKLAR

Seçim sonuna kadar Kılıçdaroğlu ve İnce ayrı ayrı propaganda yapmaya devam edecek.

"PARTİDEN BAĞIMSIZ OLARAK BİR ÇERÇEVE ÇİZMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, İnce ile ortak mitinglerin iptal edileceğinin sinyalini geçtiğimiz günlerde katıldığı NTV kanalına vererek şunları söylemişti: “Doğrusunu isterseniz birlikte bir miting yapmak ne kadar doğrudur onu da düşünmek gerekiyor. Şunun için söylüyorum, şimdi Sayın İnce dedi ki ben CHP rozetini çıkarıyorum emanet olarak size veriyorum dedi. Ben de ona Türk bayrağı rozetini çıkardım yakasına taktım. Dolayısıyla o partilerden bağımsız olarak yani herkesin Cumhurbaşkanı olacağı için öyle bir çerçeve çizmesi lazım. Dolayısıyla bir siyasal partinin üyelerinin sadece oy verdiği bir Cumhurbaşkanı kimliğinden öte her siyasal partiden sağduyulu insanların yeniden değişimi ve dönüşümü sağlayacak bir lider olarak Muharrem Bey’e oy vermelerini istiyorum. Tabii önümüzdeki günlerde bunlar görüşülecek. Belki çok sık olmasa bile belki bir iki yerde olabilir. Ama benim şahsi düşüncem böyle. Daha bunu Muharrem Bey’le konuşmadım."

Kılıçdaroğlu ile İnce Esenboğa'da karşılaştı VİDEO

HAVALİMANINDA KARŞILAŞTILAR

İkili farklı illerde mitingler, toplantılar yaparak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor. Öyle ki günlerdir görüşmeyen ikili, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nda karşılaşmışlardı.